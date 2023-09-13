رومانيا تعلن تحديد أجزاء من طائرة مسيرة جديدة على أراضيها

قالت وزارة الدفاع الرومانية، اليوم الأربعاء، إنه تم تحديد أجزاء طائرة بدون طيار محتملة على الأراضي الرومانية، حسبما أفادت وكالة "رويترز".



وألحق هجوم روسي بطائرة بدون طيار، في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، أضرارا بالبنية التحتية للموانئ في منطقة إسماعيل في جنوب أوكرانيا، عبر الحدود مباشرة من رومانيا.

وتعد هذه الطائرة المسيرة وهي الثالثة التي تسقط وتتحطم في الأراضي الرومانية هذا الأسبوع.



وكانت وزارة الخارجية الرومانية قد استدعت، في وقت سابق، القائم بالأعمال الروسي بعد اكتشاف أجزاء من مسيرة روسية داخل أراضيها.

وأعلنت وزارة الدفاع الرومانية، السبت، أنه تم العثور على قطع جديدة لطائرة بدون طيار مماثلة لتلك التي يستخدمها الجيش الروسي في الأراضي الرومانية.

وقال الرئيس الروماني ،كلاوس يوهانيس، إن هذا يشير إلى حدوث انتهاك غير مقبول للمجال الجوي الروماني.