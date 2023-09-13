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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كمال حمودة: تحسين جودة البنية التحتية يحفز المستثمر الأجني على دخول السوق المصري

حمودة
حمودة

قال كمال حمودة، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالاسماعيلية، أن مشروعات  تطوير البنية التحتية في مصر، جعلت مصر واحدة من أكثر الدول أهمية في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.

أضاف حمودة، أن ما تبنيه مصر اليوم من طرق وجسور وسكك حديدية ومدن نموذجية هو استثمار حقيقي، يدفعها انطلاقها في إفريقيا وأوروبا وآسيا، ووصفه بالإستثمار طويل المدي.

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كما أرجع كمال حمودة، انضمام مصر لمجموعة البريكس، إلي اهتمام القيادة السياسية باتخاذ خطوات واسعة  لتحسين جودة البنية التحتية، مؤكدا أن الإستثمار في البنية التحتية من الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الإقتصادي والإجتماعي، وأن الإستثمار على نطاق واسع فى مشروعات البنية التحتية يسهم في تحفيز الطلب فى السوق للقطاعات الإقتصادية الأخرى، مما يشجع الاستثمار فيها.

كما أشار كمال حمودة إلي أن ما تم فى مصر من توظيف أعدادًا كبيرة من العمال فى مشروعات البنية التحتية الحكومية، ساهم فى إدرار الدخل عليهم، الأمر الذى أسهم في خلق معدلات طلب فى السوق بما عزز الإنتاج والإستثمار فى العديد من القطاعات، وساهم فى دفع عجلة التنمية.

القارة الافريقية الغرفة التجارية بالإسماعيلية مال واعمال اخبار مصر الشرق الاوسط القيادة السياسية Finance Real Estate

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