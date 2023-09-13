سفير السعودية في طهران: العلاقات مع إيران ستكون قائمة على المصالح المشتركة

قال عبد الله بن سعود العنزي، السفير السعودي في طهران، اليوم الأربعاء،إأن العلاقة بين الرياض و طهران ستكون قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وحسن الجوار.



وأضاف السفير السعودي، خلال حضوره حفل الذكرى الـ74 لتأسيس الصين في سفارة بكين بطهران أن: "العلاقات بين السعودية وإيران وستكون علاقات بناءة وثيقة قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وحسن الجوار وستكون معززة بكافة المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية"، حسبما أفادت “إرنا”.

وأعرب العنزي مضيفا: "الدور البناء الذي قامت به الصين من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن استئناف العلاقات الثنائية بين طهران والرياض".

وأضاف إلى توجيه دعوة رسمية من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى الرئیس الإيراني إبراهیم رئیسي لزيارة الرياض، قائلا: "هذه الزيارة ستتم حسب جدول فخامة الرئيس الايراني في زمن مناسب".