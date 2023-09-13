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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال معرض صور بقلعة قايتباي..القنصل الصيني بالإسكندرية يشيد بعمق العلاقات مع مصر

معرض الصور الصينية
معرض الصور الصينية المصرية

افتتح القنصل الصيني بالإسكندرية يانغ يي، اليوم الاربعاء، معرض الصور الصيني المصري والذي تنظمه القنصلية الصينية بالإسكندرية والمجلس الأعلى للآثار، بقيادة الدكتور مصطفى وزيري، بقلعة قايتباي، وسط المدينة.

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ضم المعرض مجموعة من الصور التي تعبر عن التراث الصيني والحضارة السكندرية والتي تعكس عمق العلاقات بين كلا البلدين، وذلك بحضور محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية الإسلامية والقبطية، ونهى خليفة رئيس حي الجمرك.


وأشاد يانغ يي القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بمدينة الإسكندرية ومواطنيها، مشيرا إلى أن المعرض ينظم لأول مرة في قلعة قايتباي، الأمر الذيةيعكس عمق العلاقات بين القاهرة وبكين.
وأضاف القنصل الصيني أن البلدين تجمعهما حضارة عريقة، وهذا المعرض يعد ثمرة التعاون في عديد من المجالات، مؤكدا أت هدف المعرض تنشيط السياحة بين الحضارة المصرية والصينية باعتبارهما من أقدم حضارات العالم.

ويقدم المعرض مجموعة من الصور التي تعكس التراث الصيني من خلال أحد مواطن الحضارة الصينية لصناعة الخزف الأزرق، والتي تحتل مكانه هامة في تاريخ الخزف الصيني والذي ارتسم بأجمل المناظر والمشاهد المستوحاة من الحياة الصينية.


كما استعرض المعرض تاريخ طريق الحرير البحري، والذي تم تشكيلة ليربط بين دول أسيا وإفريقيا وأوروبا وأصبح شريان رئيسي تعتمد من خلاله الحضارات القديمة في جميع أنحاء العالم على التغذية الثقافية وعن طريقة تم تصدير الخزف من تشجيانغ الصينية الى دول الخارج.


وخلال المعرض، تم عرض بعض الصور التراثية حول وصول الخزف الصيني الى مصر بكميات كبيره عن طريق البحر ومنذ التنقيب الاثري في موقع الفسطاط عام ١٩١٢ تم اكتشاف عدد كبير من خزف تشجيانغ في الموقع المصري.

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