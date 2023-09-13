رئيس جامعة حلوان يستقبل المستشار الثقافي الإيطالي لبحث التعاون في مجال الفنون

استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان البروفيسور دافيدي سكالماني المستشار الثقافي الإيطالي ومدير المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال الفنون وتبادل الخبرات الثقافية بين البلدين.

وأعرب رئيس الجامعة عن ترحيبه بالتعاون مع الجهات الثقافية الإيطالية، مشيراً إلى أهمية تعزيز التفاهم الثقافي والفني بين البلدين، وتهدف الجامعة من هذا اللقاء إلى تبادل الثقافات والخبرات من خلال شهادات مشتركة .

وأكد رئيس جامعة حلوان على دور الجامعة البارز في تنمية المواهب وتعزيز الابتكار، حيث ان الجامعة حاضنة لكليات الفنون الأم على مستوى مصر والدول العربية، موضحا على حرص الجامعة على تقديم بيئة تعليمية تشجع على التفكير الإبداعي وتطوير المهارات الفنية، مما يسهم في تحقيق التقدم والازدهار الثقافي والفني لمجتمعنا وتعزيز التعاون الدولي.

ومن جانبه، أشاد البروفيسور دافيدي سكالماني بجهود الجامعة في تطوير المجال الثقافي والفني، وأعرب عن سعادته، على هذا الاستقبال الحافل، موضحا أهمية ومحورية التعاون بين مصر وإيطاليا، موضحا استعداده لدعم وتعزيز هذا التعاون.

حضر اللقاء الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة.