الأمن يداهم مخزناً ويضبط كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر | صور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مخزن لتجميع وتعبئة المواد الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة المرج لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية التموينية المدعمة وإعادة تدويرها وتعبئتها بعبوات أخرى مدون عليها سكر حر مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المخزن على (3,310 طن سكر تموين "مدعم" – 685 كيلو جرام زيت طعام تموين "مدعم").

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية

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