عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يداهم مخزناً ويضبط كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر | صور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مخزن لتجميع وتعبئة المواد الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة المرج لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية التموينية المدعمة وإعادة تدويرها وتعبئتها بعبوات أخرى مدون عليها سكر حر مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المخزن على (3,310 طن سكر تموين "مدعم" – 685 كيلو جرام زيت طعام تموين "مدعم").

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية

C377DE84-FA39-4F5F-8580-DDF474A41EB0
C377DE84-FA39-4F5F-8580-DDF474A41EB0
5802F419-6604-4BB1-BFA7-9B2A0DDE80B5
5802F419-6604-4BB1-BFA7-9B2A0DDE80B5
التموين القاهرة المواد الغذائية مديرية أمن القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة بأسعار الذهب وعيار 21 قبل قرار الحكومة المرتقب

ننشر صور ضحايا البحيرة في العاصفة دانيال بليبيا

الشرقية للدخان تعلن الأسعار الرسمية للسجائر في المحلات

هيئة ستاد القاهرة تكشف مفاجأة بشأن مديونيات نادي الزمالك

عبء.. رضا عبد العال يفتح النار على نجم منتخب مصر

بعد أزمة بي إن سبورت والكاف| ما القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر؟

الجرام بـ1460| هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة الجنيه الآن

رسميا| كشف بأسماء الضحايا المصريين في إعصار درنة الليبية.. صور

موضوعات متعلقة

ضبط كمية من السجائر مجهولة المصدر بحوزة شخص في القاهرة

إنقاذ المنطقة الصناعية بالقطامية من كارثة بعد إخماد حريق في مخزن.. صور

القبض على صاحب محل بالقاهرة لاتجاره فى النقد الأجنبى

أمن القاهرة يحبط ترويج 44 كيلو حشيش وأقراص مخدرة

سقوط صاحب سلسلة صيدليات بالقاهرة هارب من 215 سنة سجنا

ضبط 3 أشخاص أثناء بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بالمطرية

تعرف على التحويلات المرورية تزامناً مع الأعمال بمحور المشير طنطاوي

بعد فيديوهات مفبركة.. الأمن يكشف إدعاء كاذب بشأن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

ترشيحاتنا

"إيني" الإيطالية: أداء حقل ظهر في مصر يتماشى مع خطط الشركة

لافروف يعلق على التكهنات بتبادل أسلحة محتمل مع كوريا الشمالية

عزاء الفنان الراحلة كريمان بمسجد الحامدية الشاذلية.. غدا

صفقة رابحة..كل ما تريد معرفته عن iPhone 15 Pro من آبل

بمليون جنيه.. اشتري فولكس فاجن ID.6 كروز موديل 2024

إحصائية جديدة تكشف عن عدد سكان إسرائيل بحلول رأس السنة العبرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط سيول درنة ..مقطع فيديو لشاب ليبي يقاوم للنجاة

فيديو متداول لشكل غريب في سماء ليبيا قبل العاصفة دانيال

رضيع يبتلع 8 إبر حقن حيوانات في بيرو.. ماذا حدث له؟

بدون أدوية.. طرق فعالة لعلاج الإنفلونزا عند الرضع

فيديو

لن تصدق.. قرية مصرية تفقد 74 من أبنائها في إعصار ليبيا|تفاصيل صعبة

مذيعة تظهر بفستان زفاف وتطلب عريسًا على الهواء.. ما علاقة السيدة خديجة؟ «فيديوجراف»

بطلة فيلم سكر هانم.. شخصيات مختلفة قدمتها الفنانة كريمان فى السينما

هزة قوية تضرب الذهب.. وتفاصيل سعر الدولار الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ