بـ43 مليون جنيه.. محافظ الدقهلية يفتتح عددا من المدارس بمركزي دكرنس ومنية النصر

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عددا من المدارس بمركزي دكرنس ومنية النصر بتكلفة إجمالية 43 مليون جنيه ، بحضور الأستاذ ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم ، والمهندس هشام عطيه مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية ، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ النائب وليد فرعون ، والنائب مكرم رضوان ، والنائب ثروت فتح الباب ، والنائب خالد الحداد ، والدكتوره آمال بركات رئيس مركز ومدينة دكرنس ، والمحاسب محمد عبدالباقي رئيس مركز ومدينة منية النصر .

وشملت افتتاحات " محافظ الدقهلية" افتتاح مدرسة الشهيد طيار حمزة السحيتي الإعدادية بنين بمدينة دكرنس علي مساحة 5 آلاف متر مربع ومكونه من 24 فصل تعليمي بتكلفة 10 مليون جنيه وتفقد فصول المدرسة والملعب ومنطقة الألعاب .

كما افتتح " المحافظ " مدرسة اولجا مطر الابتدائية بقرية القباب الصغري مركز دكرنس علي مساحة 2,500 متر مربع ومكونه من 24 فصل بتكلفه 11 مليون جنيه.

وأيضاً افتتح " مختار " مدرسة الحاج محمد سالم للتعليم الأساسي بعزبة طراد قرية المحمودية مركز دكرنس علي مساحة 2000 متر مربع ومكونه من 11 فصل تعليمي بتكلفة 8 ملايين جنيه.

وافتتح أيضاً مدرسة عبدالحميد مزروع الرسمية للغات بقرية الدراكسة التابعة لمركز ومدينة منية النصر علي مساحة 4 آلاف متر مربع ومكونه من 28 فصل تعليمي بتكلفة 14 مليون جنيه بمشاركة المجتمع المدني.

وأكد " مختار " أن رئيس الجمهورية يولي بناء الإنسان المصري اهتماما كبيراً من خلال تطوير التعليم وبناء مدارس جديده من أجل النهوض بالعملية التعليمية في مصر ليخرج لنا جيل مثقف بسلاح العلم والمعرفة ليرفعوا راية مصر عالية خفاقة في سماء المحافل الدولية.

وأشار " المحافظ " إلي أن ما نشاهده كل يوم من افتتاح للمدارس في مختلف مدن وقرى مصر هو وبحق إنجاز للدولة المصرية في ظل بناء الجمهورية الجديدة وبناء مصر الحديثة القوية .

وأكد " مختار " أن الهدف من إنشاء مدارس جديده هو تقديم خدمة تعليمية متميزه لكافة الطلاب وتقليل كثافة الفصول لبناء جيل قوي مسلح بسلاح العلم والمعرفة.

وأشاد " مختار " دور المجتمع المدني بالدقهلية الذي ضرب أروع المثل في المشاركة المجتمعية في البناء والتنمية الذي تشهده المحافظة في مختلف القطاعات وفي مقدمتها بناء المدارس وتطوير المستشفيات .

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