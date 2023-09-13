رئيس كوريا الشمالية يغادر روسيا عقب انتهاء المحادثات مع بوتين

غادر رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون اليوم، الأراضي الروسية، بعد انتهاء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بحسب وسائل الإعلام الروسية.

كان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافيروف، قال اليوم الأربعاء، إنه تم تبني العقوبات الدولية السابقة ضد كوريا الشمالية في بيئة جيوسياسية مختلفة تماما عن الوضع الحالي.



وأضاف لافروف في لقاء تليفزيوني نقلته روسيا اليوم : "في تلك الفترة، كانت هناك مشاكل في بدء الحوار والمناقشات الجادة في مجلس الأمن الدولي، ولكن بعد اعتماد القرار الأخير (كان ذلك في عام 2017)، قلنا بحزم أنه لن يكون هناك المزيد من العقوبات ضد كوريا الشمالية، واتخذ شركاؤنا الصينيون نفس الموقف".

وأكد لافروف أن الدول الغربية كانت قد وعدت بأن يتم بالتوازي مع مسار العقوبات، تنفيذ المسار السياسي وحل القضايا الإنسانية في كوريا الشمالية.

واضاف أنه بعد ذلك تبين أن هذه الضمانات والوعود كاذبة، وهذا التنصل من الوعود يؤدي إلى إفشال محاولاتها لإصدار قرار ضد كوريا الشمالية عبر مجلس الأمن الدولي.