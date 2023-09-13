النيابة تندب المعمل الجنائي لكشف ملابسات حريق مخزن بالقطامية

قررت النيابة العامة انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق مخزن أدوات منزلية بالمنطقة الصناعية بالقطامية وحصر التلفيات، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

‏تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغًا بنشوب حريق كبير داخل مخزن بطريق القاهرة - العين السخنة في المنطقة الصناعية دائرة قسم القطامية.

‏على الفور وجه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة 10 سيارات إطفاء بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة ونجحت القوات بعد ثلاث ساعات من العمل المتواصل في إنقاذ المنطقة من كارثة محققة والسيطرة على كرات اللهب التي انتشرت بشكل كبير نتيجة وجود كميات هائلة من البلاستيك الذي يساعد على انتشار النيران .

وتبين من الفحص ان الحريق فى مخزن علي مساحه (١٠٠٠) متر تقريبا مكون من ارضى وسقف صاج ( جمالون ) مستغل لتخزين الأدوات المنزلية، وتم محاصرة النيران و الانتهاء من عمليات التبريد ولا يوجد مصابين.