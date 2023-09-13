يوم التنظيف العالمي.. حملة تجمع 200 غطاس لحماية البيئة في البحر الأحمر

شهدت محافظة البحر الأحمر، وبالتعاون مع جمعية المحافظة على البيئة “هيبكا”، ومراكز الغطس في مدينة الغردقة، حدثًا استثنائيًا؛ تزامنا مع يوم التنظيف العالمي. حيث اجتمع نحو 200 غطاس من جنسيات مختلفة؛ للمشاركة في حملة لمكافحة النفايات وحماية بيئة البحر.

وشهدت الحملة، تنظيف قاع البحر وجمع المخلفات البلاستيكية والنفايات البحرية من جزيرة مجاويش التي تقع قبالة سواحل مدينة الغردقة.

وتأتي هذه الحملة، في إطار جهود محافظة البحر الأحمر للمحافظة على بيئة البحر، ونظافته.

ومن جهته، قال المهندس مصطفى عبد اللاه، مدير النشاط البحري بجمعية المحافظة على البيئة البحرية “هيبكا”، إن الهدف من هذه الحملة، هو زيادة الوعي حول أهمية الحفاظ على بيئة البحر الأحمر، والحد من التلوث بها.

وأشار إلى أن الحملة، نفذت بالتعاون مع الجهات التنفيذية والمجتمعية المختلفة؛ بهدف إزالة النفايات وحماية البيئة البحرية في جزيرة مجاويش بالغردقة.

وختم مدير النشاط البحري بالجمعية، حديثه، بأن هذه الجهود، ستسهم في الحفاظ على بيئة البحر الأحمر، ومنع المزيد من التلوث؛ مما سيعود بالنفع على الأجيال القادمة، ويسهم في المحافظة على الثروة البيئية لهذه المنطقة الساحلية الجميلة.