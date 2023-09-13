يصيب 95% من البشر.. دراسة تكشف أسباب الإصابة بالسكر من النوع الثاني

يعاني أكثر من 95% من مرضى السكر من داء السكري من النوع الثاني ، وكان داء السكري من النمط 2 يسمى في السابق داء السكري "غير المعتمد على الأنسولين" أو "الذي ينشأ بعد البلوغ". وحتى وقت قريب، كان هذا النمط من داء السكري لا يُلاحظ إلا في البالغين، ولكنه أصبح الآن يصيب الأطفال أيضاً على نحو متزايد.

وكشفت دراسة حديثة أنه من أسباب الإصابة بمرض السكري النوع الثاني هو سوء التغذية واتباع النظام الغذائي الخاطئ ، وتناول الكثير من منتجات القمح والأرز المُكرَّرة، مع تناول عدد قليل جداً من الحبوب الكاملة، أدى إلى زيادة نمو الإصابات الجديدة من مرض السكري من النوع 2 في جميع أنحاء العالم، وفق لمجلة Nature Medicine.

وأرجعت الدراسة أكثر من 60% من إجمالي حالات لاصابة بالسكر من النوع الثاني عالمياً سببها الإفراط في تناول 6 أغذية ضارة؛ وهي: الأرز والقمح والبطاطس المكررة، واللحوم الحمراء المُصنّعة وغير المُصنّعة، وعصير الفاكهة والمشروبات المحلاة بالسكر.

وتشير الأبحاث أن في بولندا وروسيا، تميل الأنظمة الغذائية إلى التركيز على البطاطس واللحوم الحمراء والمُعالَجة، ودول أخرى في شرق ووسط أوروبا وكذلك آسيا الوسطى، أعلى نسبة حالات جديدة من مرض السكري من النوع 2 المرتبطة بالنظام الغذائي.



ووجدت الدراسات أعداد كبيرة من الإصابات الجديدة،لدى وكان لدى كولومبيا والمكسيك ودول أخرى في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أيضاً، وقال الباحثون إنها قد تكون بسبب الاعتماد على المشروبات السكرية واللحوم المُصنّعة، فضلاً عن قلة تناول الحبوب الكاملة.

وعلاوة على ذلك، كتب الباحثون: "نهج النمذجة لدينا لا يثبت علاقة سببية، ويجب اعتبار النتائج التي توصلنا إليها بمثابة تقديرات للمخاطر".

وقالت الدراسة ان المحرك الرئيسي لإصابات مرض السكري من النوع 2 المرتبطة بالنظام الغذائي على مستوى العالم".ضعف جودة الكربوهيدرات،

وبحسب الدراسة، هناك عامل رئيسي آخر يتمثل في أنَّ الناس يأكلون الكثير من اللحوم الحمراء واللحوم المُعالَجة؛ مثل اللحم المصنعة وماشابه ،وهذه العوامل الثلاثة

- وتناول القليل من الحبوب الكاملة والكثير من الحبوب المكررة واللحوم المُصنّعة – كانت الدافع الأساسي لأكثر من 14 مليون حالة جديدة من مرض السكري من النوع 2 في عام 2018، وفقاً للدراسة، التي نُشِرَت في مجلة Nature Medicine.

و قدّرت الدراسة أنَّ 7 من أصل 10 حالات من مرض السكري من النوع 2 في جميع أنحاء العالم عام 2018 كانت مرتبطة بخيارات الطعام السيئة.

وقال مظفريان خبير الصحة والتغذية في جامعة تافتس: واحد القائمين علي الدراسة "تكشف هذه النتائج الجديدة عن مجالات من المهم التركيز عليها وطنياً وعالمياً على تحسين التغذية وتقليل الأعباء المدمرة لمرض السكري".

ووجدت الدراسة أنه مقارنة بعام 1990، كان هناك 8.6 مليون حالة إصابة بمرض السكري من النوع 2 بسبب سوء التغذية في عام 2018.

ووجد الباحثون أنَّ تناول الكثير من الأطعمة غير الصحية كان دافعاً للإصابة بمرض السكري من النوع 2 على المستوى العالمي، أكبر من عدم تناول الأطعمة الصحية، خاصة للرجال مقارنة بالنساء، وبين الأصغر سناً مقارنة بكبار السن، وسكان الحضر مقابل سكان الريف.