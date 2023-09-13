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رئيس التحرير
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أخبار البلد

62 مفتشا يشاركون في أسبوع السلامة والصحة المهنية بأسمنت أسيوط

صدى البلد

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط ، فعاليات أسبوع السلامة والصحة المهنية ، بشركة أسمنت أسيوط ، وذلك تحت رعاية الوزير حسن شحاتة وزير العمل، ومشاركة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

ويشارك في فعاليات أسبوع السلامة والصحة المهنية ممثلى 62 من إدارات السلامة والصحة المهنية بشركات ومصانع المحافظة ، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، وذلك بهدف نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف القطاعات والمنشآت

  ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل بضرورة العمل على نشر وترسيخ مبادئ وثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل المنشآت التجارية والصناعية بالقطاع الخاص لحماية الممتلكات والأفراد من مخاطر بيئات العمل المختلفة والحفاظ على زيادة الإنتاجية .

وأوضح علي سيد مصطفى مدير المديرية  ، أن الفعاليات بدأت بتفقد المحافظ المعرض المقام على هامش أسبوع السلامة والصحة المهنية الأول والذي يضم عدداً من المعدات والمهمات وأدوات الوقاية التي تتعلق بحماية وسلامة العامل والمنشأة على حد سواء.

 وقدم فى كلمته التى ألقاها خلال الفعاليات الشكر والتقدير للمحافظ على حضوره لهذه الفعاليات الأمر الذي  يعكس اهتمام الدولة بملف السلامة والصحة المهنية فضلاً عن تأمين بيئة العمل والحفاظ على أرواح العاملين من المخاطر والأضرار المحتملة.

 كما قدم الشكر للوزير حسن شحاتة على الدعم الذي يقدمه للمديرية وذلك بهدف توفير بيئة عمل آمنة للعاملين للمنشآت علاوة على دفع عجلة التنمية قُدماً بما ينعكس على زيادة الإنتاج ويعزز أهداف التنمية المستدامة و استراتيجية مصر 2030  في ظل الجمهورية الجديدة .

وتضمنت الفعاليات كلمة ألقاها المهندس حسام ثروت مدير قطاع السلامة لشركة سيمكس "أسمنت أسيوط" ، وايضاً  كلمة قدمها محمد منتصر مدير الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي بالإدارة للسلامة والصحة المهنية بديوان أشار خلالها إلى أهمية ملف السلامة والصحة المهنية بالنسبة للفرد والمجتمع.

كما حضر الفعاليات خالد ميرغني مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية ، ومديري ومفتشي مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة .

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