القوى العاملة: تخريج الدفعة الأولى من المتدربين على مهنة مستشار تأمين بالإسكندرية

انتهت مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية من تدريب الشباب من الجنسين راغبي العمل على مهنة مستشار تأمين، وإجراء المقابلات الشخصية لـ 60 متقدما، وقبول 30 من راغبي التدريب، وتعيين 6 شباب بالشركة من المتدربين المتميزين، من خلال مسئول شركة مصر لتأمينات الحياة.

وأوضحت المديرية، أن ذلك يأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المديرية والشركة؛ لتدريب وتشغيل الشباب في مجال التأمينات على الحياة، بهدف التدريب والتشغيل، وإعداد كوادر على مستوى عالٍ من الخبرة.

وأشارت إلى أنه يأتي أيضا؛ تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالاهتمام بتدريب الشباب، وتطوير إمكانياتهم من أجل التشغيل، ودعمهم وإصقال مهاراتهم على مهن مستحدثة تواكب العصر ومتطلبات سوق العمل بالمحافظات.

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل المديرية، أن البروتوكول يأتي إيمانا من وزارة العمل بأهمية إيجاد فرص عمل جديدة ومستحدثة وتدريب الشباب عليها من أجل الحد من البطالة وفتح آفاق جديدة أمام الشباب وتطوير أفكارهم وابتكاراتهم وحثهم على الدخول لسوق العمل,.

وأوضح أن هذا يأتي ضمن رؤية الوزارة في أهمية التعاون مع الشركات لدورها المهم في خدمة المجتمع ونشر ثقافة العمل الحر من أجل النهوض بالدولة المصرية.

وأشار إلى أنه بموجب بروتوكول التعاون؛ تلتزم شركة مصر لتأمينات الحياة، بتدريب راغبي العمل، بعد إجراء المقابلات الشخصية لمدة 7 إلى 10 أيام، على مجالات العمل الحديثة في مجال التأمينات، على أن يكون التدريب بمقر الشركة، بواقع دفعتين في الدورة، كل دفعة 30 متدربا، مؤكداً أنه يتم التعيين للمتميزين فور انتهاء الدورة التدريبية.

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