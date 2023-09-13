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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إحصائية جديدة تكشف عن عدد سكان إسرائيل بحلول رأس السنة العبرية

أرشيفية
أرشيفية

كشفت إحصائية جديدة، نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء،عدد السكان في إسرائيل بحلول رأس السنة العبرية.

 

وقالت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، إن عدد السكان في إسرائيل بلغ بحلول رأس السنة العبرية حوالي 9 ملايين و795 ألف نسمة، متوقعة أن يرتفع العدد إلى 10 ملايين في نهاية العام 2024، وأن يصل هذا العدد إلى 15 مليون نسمة بحلول العام 2048، وإلى 20 مليونا في العام 2065.

وبحسب التقرير، يشكل اليهود 73% من السكان وعددهم 7 ملايين و181 ألفا؛ والعرب 21% وعددهم مليونان و65 ألف نسمة، يشمل قرابة 400 ألف في القدس وهضبة الجولان المحتلتين و6% "آخرين"، وعددهم 549 ألفا، وهم غير المصنفين دينيا وغالبيتهم العظمى مهاجرون غير يهود من دول الاتحاد السوفييتي السابق.

وارتفع عدد السكان بـ194 ألف نسمة، وبنسبة 2% قياسا بالسنة العبرية الماضية، التي وُلد خلالها 172 طفلا وتوفي 48 ألف مواطن، إلى جانب قرابة 66 ألف مهاجر جديد.

إحصائية جديدة دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية عدد السكان في إسرائيل رأس السنة العبرية عدد اليهود في إسرائيل غدد سكان إسرائيل

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