وزارة الرياضة تستقبل سفير الشباب بهولندا لتفقد تنفيذ برنامج "مشواري"

استقبلت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، وفداً من السفارة الهولندية وسفير الشباب بهولندا خلال تنفيذ برنامج "مشواري" بمركز شباب الجيزة، والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونيسف، وكان في استقبالهم منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب.

يتكون الوفد من جوريان ميدلهوف سفير الشباب والتعليم والتوظيف بهولندا، ونينا بود كبير الموظفين بشئون السياسات بوزارة الخارجية بهولندا ويوجين بوتيلوفا سكرتير أول للشئون الإقليمية والهجرة بسفارة هولندا.

تهدف الزيارة إلى متابعة مكون سفراء مشوارى ببرنامج مشوارى بالجيزة ، وتفقد قاعات مشوارى بمركز شباب الجيزة ومتابعة الأنشطة المقدمة للنشء والوقوف على مدى استفادتهم من البرنامج.

كما قام مسئولو السفارة بمناقشة السفراء والتعرف على البرنامج وقدرتهم على توصيل الهدف منه للمستفيدين، واختتم الوفد جولته بحلقة نقاشية موسعة مع المشاركين، وأثنوا على البرنامج والمدربين والقائمين عليه.