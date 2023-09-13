لافروف يعلق على التكهنات بتبادل أسلحة محتمل مع كوريا الشمالية

هاجم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الغرب تعليقا على تكهنات إعلامية بشأن تبادل محتمل للأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا، وفق ما ذكرت صحف روسية.

قال لافروف، إن الغرب انتهك العديد من الالتزامات التعاقدية بإرسال أسلحة تعود إلى الحقبة السوفيتية إلى أوكرانيا، مشيرًا بذلك وفق مراقبين إلى ان من حق روسيا ان تفعل الشئ ذاته.

وأجرى زعيم كوريا الشمالية زيارة لروسيا، وركزت المحادثات على التعاون الثنائي والعلاقات التجارية والاقتصادية بالإضافة إلى الشؤون الدولية وقضية الأسلحة الشائكة.

ويعتقد المسؤولون الغربيون أن روسيا تريد الحصول على أسلحة لاستخدامها في حربها في أوكرانيا، مع رغبة كوريا الشمالية في الحصول على مساعدات مالية وغذاء، وربما تكنولوجيا عسكرية، في المقابل.

وكرر البيت الأبيض تحذيراته هذا الأسبوع من أن أي اتفاق سيؤدي إلى مزيد من العقوبات.

وبحسب ما ورد أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قبالة ساحلها الشرقي قبل ساعات فقط من لقاء الزعيم كيم المتوقع مع بوتين.