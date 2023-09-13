أخبار التعليم| مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. بشرى سارة بشأن معهد فني صحي وكليات الهندسة.. ومؤسس «أمهات مصر» تشيد بالقرارات النهائية بشأن العام الدراسي الجديد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

مؤسس «أمهات مصر» تشيد بقرارات وزير التعليم النهائية بشأن العام الدراسي الجديد

أشادت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، بالـ19 قرارا التي أصدرها الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والخاصة بالاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد.

خبير: الاهتمام بالشباب ومنحهم الفرص للتطور استراتيجية حكيمة لتعزيز التنمية والتقدم بمصر

أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن هناك أهتمام وتفاعل كبير بين القيادة السياسية وشباب الجامعات باعتبارهم البنية الأساسية في بناء المجتمع وأهم عناصر التنمية، وحرصها على تنمية مهاراتهم، ومنحهم الدعم الكبير ليصبحوا المحرك الأساس لعملية الابتكار والتنمية، ليساهموا بدور فاعل في الحياة الاجتماعية والقطاعات كافة.

الجامعة المصرية الصينية تعلن بدء الدراسة في 3 كليات جديدة اعتبارا من العام المقبل

أعلنت الجامعة المصرية الصينية بدء الدراسة في 3 كليات جديدة اعتبارا من العام الجامعي المقبل 2023 - 2024، وهى كليات الطب البيطري، وكلية الفنون والتصميم، وكلية الحاسبات ونظم المعلومات.

وفد طلابي من جامعة هيروشيما في ضيافة ألسن عين شمس

استقبلت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، وفد طلابي من جامعة هيروشيما اليابانية برئاسة السيدة أتسوكو أوكومورا، منسق جامعة هيروشيما بمكتب الجامعة بالقاهرة، تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق، القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من المشرفين اليابانيين، بحضور محمد عبدالرحمن عشيبة، المدرس بالقسم، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ، وطلاب القسم.

مبادرة جديدة لتشجيع الابتكار.. بحث توظيف الميتافيرس في المواد الدراسية

شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني افتتاح ورشة العمل الأولى حول الميتافيرس والذكاء الاصطناعي، والتي تنظمها شركة ميتا العالمية، خلال الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر 2023، بمشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون مع جامعة مصر للمعلوماتية والجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ وذلك بهدف استعراض تكنولوجيا الميتافيرس والذكاء الاصطناعي كمبادرة جديدة لتشجيع الابتكار باستخدامها خلال الأعوام المقبلة في مختلف المجالات.

خبير يوضح كيفية اختيار حلوى المولد المفيدة.. تفاصيل

أكد الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، أنه يجب علينا اختيار حلوى المولد قليلة المحتوى من السكر كثيرة المحتوى من المكسرات، التي ترجع قيمتها الغذائية إلى احتواء الفول السوداني ومن أمثلتها الفولية التي تحتوى على السكر والفول السوداني.

عين شمس تحصد عددا من الجوائز في فعاليات أسبوع شباب الجامعات بدورته الـ13

حققت جامعة عين شمس الفوز في العديد من مجالات الأنشطة خلال فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية والمعاهد العليا بدورته الـ13، الذي تنظمه جامعة حلوان في الفترة من الثامن وحتى الرابع عشر من سبتمبر الجاري.

التفكير التصميمي.. دورة تدريبية لنادي ريادة الأعمال خلال أسبوع شباب الجامعات بحلوان

نظم نادي ريادة الأعمال بجامعة حلوان مشروع ممول من اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ضمن فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر في جامعة حلوان، بقيادة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، دورة تدريبية عن التفكير التصميمي لدعم أفكار الطلاب وحثهم على التفكير الإبداعي الابتكارية، حيث أصبح التفكير التصميمي في العقود الأخيرة شائع الاستخدام ومفتاح النجاح لكبرى الشركات العالمية، كما يتم تدريسه وممارسته في كبرى المؤسسات والنظم التعليمية والإدارية وفي جميع المجالات المختلفة.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. بشرى سارة بشأن معهد فني صحي وكليات الهندسة

يواصل الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام 3- 5 سنوات، ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتان بعد الثانوية لعام 2023 التسجيل بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2023، والذي بدأ منذ يوم الإثنين 4 سبتمبر 2023، ويستمر حتى الخميس 14 من نفس الشهر.