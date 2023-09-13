ليبيا: أعداد مصابي الفيضانات بلغت أكثر من 7000

أفاد نبأ عاجل بأحدث إحصائيات السلطات الليبية بشأن أعداد ضحايا الفيضانات جراء الإعصار دانيال.

وقال جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي أن :" أعداد مصابي الفيضانات بلغت أكثر من 7000".

كان قد أفاد مسؤول ليبي، اليوم الأربعاء، بإعادة فتح جميع موانئ النفط بشرق ليبيا، وذلك بعد إغلاقها في 9 سبتمبر بسبب العاصفة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت شركة العمران المتحدة للخدمات البحرية واللوجستية اليوم، إن أربعة موانئ نفطية رئيسية في ليبيا أعيد فتحها بعد إغلاقها يوم السبت في أعقاب عاصفة قوية اجتاحت البلاد وأسفرت عن مقتل الآلاف.

وأضافت أن موانئ البريقة والسدرة ورأس لانوف بشرق البلاد فتحت أمس، فيما فتح ميناء الزويتينة صباح اليوم.