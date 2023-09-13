الرئيس يشكر أجهزة الدولة لسرعة التنسيق مع الأشقاء بـ ليبيا والمغرب في المحنة الأليمة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر لأجهزة الدولة ولاسيما القوات المسلحة على الجهود الدؤوبة وسرعة التنسيق مع الأشقاء فى ليبيا والمغرب للوقوف بجانبهم في هذه المحنة الأليمة.

صرح بذلك المستشار دكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.