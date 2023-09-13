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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجارديان البريطانية: الولايات المتحدة تدمر العالم وتدعي المثالية

صدى البلد

توصلت دراسة حديثة نشرتها صحيفة الجارديان البريطانية إلى أن الولايات المتحدة تمثل أكثر من ثلث التوسع في إنتاج النفط والغاز العالمي المخطط له بحلول منتصف القرن، على الرغم من ادعاءاتها بالقيادة المناخية.

وتمتلك كندا وروسيا خطط التوسع الأكبر التالية، والتي يتم حسابها على أساس كمية ثاني أكسيد الكربون التي من المحتمل أن يتم إنتاجها من التطورات الجديدة، تليها إيران والصين والبرازيل. 

وأظهرت البيانات الواردة في تقرير صادر عن مجموعة الحملة الدولية لتغيير النفط، أن خمس "دول شمال العالم" - الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والنرويج وبريطانيا - ستكون مسؤولة عن ما يزيد قليلاً عن نصف إجمالي التوسع المخطط له من المشاريع الجديدة وحقول النفط والغاز حتى عام 2050.

وستكون انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن التوسع في النفط والغاز المخطط له في العقود الثلاثة المقبلة أكثر من كافية لدفع درجات الحرارة العالمية إلى ما هو أبعد من حد 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة التي اتفقت عليها البلدان في عام 2021 في مؤتمر Cop26 في جلاسكو. وجد التقرير أن .

وحذرت وكالة الطاقة الدولية في عام 2021 من أنه لا يمكن إجراء عمليات استكشاف وتطوير جديدة للنفط والغاز إذا ظل العالم ضمن حد 1.5 درجة مئوية. لكن عدداً قليلاً فقط من البلدان التي تمتلك احتياطيات من النفط والغاز تتخلى عن عمليات التنقيب والحفر الجديدة.

وخلص التقرير الذي يحمل عنوان "مدمرو الكوكب: كيف تخاطر خطط استخراج النفط والغاز في 20 دولة بالتسبب في الفوضى المناخية"، والذي نُشر أمس الثلاثاء، إلى أن 20 دولة كانت مسؤولة عن خطط لتطوير النفط والغاز الجديدة بحلول عام 2050 والتي ستضيف حوالي 173 مليار طن من الكربون. ثاني أكسيد إلى الغلاف الجوي. وهذا يعادل الانبعاثات طوال عمر 1100 محطة لتوليد الطاقة تعمل بالفحم، أو أكثر من ثلاثين عاما من الانبعاثات السنوية في الولايات المتحدة.

وسبق أن كشفت صحيفة الجارديان أن ريشي سوناك، رئيس وزراء بريطانيا، قد تم تحذيره من سياسة الأمم المتحدة الصارمة بشأن ما إذا كان يمكن للقادة المشاركة قبل أن يتخذ القرار غير المعتاد بعدم حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووعد سوناك خلال الصيف برفع عمليات النفط والغاز في المملكة المتحدة في بحر الشمال إلى الحد الأقصى، مع عشرات التراخيص الجديدة المحتملة.

الزلايات المتحدة دراسة الجارديان المناخ cop26

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