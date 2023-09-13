الجيش الروسي يقضي على 800 جندي أوكراني في يوم واحد

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاربعاء، أن مجموع الخسائر البشرية التي تكبدها الجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي، بلغت نحو 810 عسكريين.



كان قد قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الأربعاء، إن موسكو ليس لدىها خيار آخر غير تحقيق النصر في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الروسي، إن الهجوم الأوكراني المضاد فشل في كل محاور القتال.

وأوضح شويجو أن أوكرانيا فقدت 66 ألفا من جنودها منذ بدء هجومها المضاد.

وأضاف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، عقب قمة مجموعة العشرين، إن دول الغرب فشلت في فرض مسألة أوكرانيا لتكون موضوع النقاش الرئيسي على أجندة قمة العشرين بالهند.