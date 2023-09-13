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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أزمة آبل.. الصين تنفي منع موظفيها من استخدام الهواتف الأجنبية

صدى البلد

في الآونة الأخيرة، ظهرت تقارير إعلامية تفيد بأن بعض الوكالات والشركات الحكومية الصينية أخبرت موظفيها بالتوقف عن استخدام هواتف آيفون من شركة أبل في العمل. وقد أثارت هذه التقارير قلقاً بشأن مستقبل أبل في السوق الصينية، التي تعتمد عليها بشكل كبير للنمو والتصنيع. ومع ذلك، نفت الخارجية الصينية صحة هذه التقارير، وأكدت أن الصين لم تصدر أي حظر على شراء واستخدام هواتف أجنبية.

تفاصيل

تأتي هذه التقارير في ظل تصاعد التوترات بين بكين وواشنطن، وإشارة إلى التحديات المتزايدة التي تواجه شركات التكنولوجيا الأجنبية في الصين. فالصين قد فرضت قوانين ولوائح صارمة على مجال الأمن المعلوماتي والإلكتروني، وطالبت جميع الشركات المحلية والأجنبية بالامتثال لها. 

كما أن الصين قد أولت اهتماماً كبيراً لاستخدام المنتجات التكنولوجية المحلية، باعتبار أن التكنولوجيا أصبحت قضية أمن قومي رئيسية بالنسبة لبكين وواشنطن.

رد الصين

في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، نفت المتحدث باسم الخارجية الصينية ماو نينج، أن تكون الصين قد حظرت شراء واستخدام هواتف أجنبية. 

وأكدت ماو، أن الصين لم تصدر أي لوائح أو قوانين تمنع الموظفين الحكوميين من امتلاك هواتف أبل.

وأضافت: “ولكن في الآونة الأخيرة، لاحظنا الكثير من التعرض الإعلامي لحوادث أمن متعلقة بهواتف آبل. مشيرة إلي أن الحكومة الصينية تولي أهمية كبيرة  للحفاظ علي أمن معلوماتها.

وأعربت عن أملها في أن تلتزم جميع شركات الهواتف المحمولة بقوانين ولوائح الصين، وأن تعزز إدارة أمن المعلومات.

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