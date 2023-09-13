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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: إحالة 139 من العاملين بالجهاز الإداري للتحقيق لانصرافهم بدون إذن

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، إحالة 139 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية  والبيطرية ومراكز الشباب المتغيبين والمنصرفين عن العمل بدون إذن رسمي للتحقيق، بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش الميدانى المفاجئ بنطاق مراكز المنزلة ونبروه. 

جاء قرار محافظ الدقهلية، بعد إطلاعه على التقرير الذي أعده الحسين البغدادي مدير ادارة المتابعة وعرضه باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة وذلك بنتائج حملات المرور الميداني على عدد من والوحدات الخدمية وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها.

وتم تنظيم حملات المرور المشار إليها تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية، باشراف اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ، وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الإنضباط والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

وأوضح التقرير، أن الذين تم إحالتهم للتحقيق يشمل عدد 126 من العاملين بقطاع الصحة في كل من الوحدات الصحية لقري كفر حجاج والبصراط والجديدة والمركز الحضري بمركز ومدينة المنزلة ومستشفي المنزلة العام والوحدات الصحية بقري الطيبة وكفر الجنينة وبهوت وكفر الحصة ومستشفي صدر بهوت بمركز نبروه، كما شمل التحقيق  7 من العاملين بالشباب والرياضة في كل من مركز شباب الاتحاد بالمنزلة ومركز شباب بهوت وكفر الحصة بنبروه والذي وجد مغلقا اثناء المرور والتفتيش في مواعيد العمل الرسمي بالاضافة 6 من العاملين بالطب البيطري في الوحدة البيطرية بالمنزلة.

 

الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الوحدات الصحية والبيطرية محافظ الدقهلية ومراكز الشباب مواعيد العمل

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