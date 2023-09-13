مشاهد مروعة| الحكومة الليبية تعلن تسليم درنة إلى الجيش.. ونداء عاجل للسكان

أعلنت الحكومة الليبية، اليوم الأربعاء، أنها لم تتمكن من الوصول إلى أحياء في درنة حتى الآن، لذا فقد قامت بتسليم المدينة للجيش لتنظيم العمل بها.

ووفقا لشبكة "العربية"، حثت الحكومة الليبية جميع السكان على إخلاء درنة لمساعدة الجيش في البحث والإنقاذ.

ووفقا لوسائل إعلام ليبية، لازالت فرق الإنقاذ تحاول البحث عن ناجين وسط الركام وعلى ضفاف البحر في درنة وغيرها من مدن الجبل الأخضر بعد يومين من فاجعة كبيرة أودت بحياة الآلاف.

ومن جانبه، قال وزير الصحة بالحكومة الليبية المعينة من البرلمان، الدكتور عثمان عبدالجليل، في تصريحات له إن عدد قتلى الفيضانات في شرق ليبيا تجاوز الـ3 آلاف قتيل، لافتًا إلى أن العدد لا زال في تزايد.

وأكد عبدالجليل، أنّه لا توجد إحصائية دقيقة ونهائية حتى الآن نظراً لوجود عدد كبير من الجثث تحت ركام الانقاض وتواصل انتشال الجثث من البحر.

وأضاف عبدالجليل، أن الخدمات الطبية التي تقدمها الوزارة للمنكوبين بحاجة إلى دعم كبير، لا سيما في مجال الطوارئ والإنقاذ.

ووصف الوضع بالكارثي والمأساوي ويحتاج إلى دعم كبير في عملية البحث والإنقاذ.

وقال وزير الصحة، إن الوزارة سخرت كل الإمكانات والموارد المتاحة لديها لدعم المتضررين بالتعاون مع القوات المسلحة العربية الليبية، التي نشرت الكثير من فرق البحث والمساعدات لتقديم الدعم اللازم للمنكوبين.



وأكد أن من أولويات الوزارة تكثيف البحث عن ناجين ومعالجة الجرحى إلى جانب تجهيز المستشفيات بالمعدات والمستلزمات الطبية اللازمة لاستقبال واستيعاب أكبر عدد من المصابين.

وأظهرت صور جوية مروعة حجم أضرار إعصار دانيال بمدينة درنة، حيث خلفت السيول والفيضانات التي ضربت مدن شرق ليبيا آثاراً كارثية على البلاد، بعدما مسحت أحياء كاملة بسكانها.



ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، طارق الخراز، إنه تم التعرف على ما يقارب 2100 من ضحايا العاصفة دانيال الذي ضرب مدن شرق البلاد، وتم دفنهم في مدينة درنة، كما دفن 1100 جثة أخرى غير مدونين ولم يتم التعرف عليهم.