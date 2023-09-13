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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تداول 40 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

صدى البلد

ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 40 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الـ24 ساعة الماضية. 


وأوضح المركز - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 25 ألفًا و862 طنًا شملت 4250 طن يوريا، و1200 طن علف، و4000 طن مولاس، و434 طن رمل و15 ألفًا و978 طن بضائع متنوعة.


وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 28 ألفًا و475 طنًا شملت 2294 طن خشب زان، و1500 طن سكر، و2743 طن خردة، و30 طن لفف بلاستيك، و420 طن بازلاء، و7555 طن قمح، و4321 طن حديد، و8851 طن ذرة، و2913 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمإلي وزن 761 طنًا.


وتابع أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1370 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 224 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4643 حاوية مكافئة، منوهًا بأن رصيد صومعة الحبوب والغلال وصل بمخازن القطاع الخاص لـ324 ألفًا و253 طنًا.


ولفت إلى أن قطارًا غادر بحمولة إجمالية 1318 طن قمح متجها لصوامع شبرا، وقطارًا آخر بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدمًا قادمة من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4651 شاحنة.

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