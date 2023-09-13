تفاصيل زيارة المحاضر والخبير الانجليزي ميكى آدامز للاتحاد السكندري

استضاف نادى الاتحاد السكندرى المحاضر و الخبير الانجليزي مستر ميكى آدامز ، الذى سبق له اللعب و التدريب بالدورى الانجليزى، ومثل منتخب الشباب الانجليزي و هو مدير الكرة بأكاديمية بروك هاوس بإنجلترا، و رافقه الدكتور محمد كمال مرعى مدير عام أكاديمية بروك هاوس.

جاء ذلك في إطار حرص مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى في إطار على تنمية القدرات الفنية لمدربى قطاع الناشئين لكرة القدم.

و ألقى مستر ميكى آدامز محاضرة تثقيفية لمدربى القطاع اليوم بفرع النادى بسموحة ، حيث أستهل زيارته بتفقد منشات النادى و الملاعب والجيم و أبدى أعجابه الشديد بمنشآت النادى ، وكان فى استقبالة اللواء أيمن عوض مدير عام فرع النادى بسموحة و الذى أهداه درع نادى الاتحاد السكندرى .

وخلال المحاضرة التي ضمت مدربى القطاع تحت قيادة الكابتن محمود عز رئيس قطاع الناشئين تم استعراض العديد من الموضوعات الفنية في مجال التدريب و تطرق الحديث عن شخصية مدرب كرة القدم وكيفية التعامل مع اللاعبين في هذه المراحل السنية و تهيئة اللاعبين ذهنيا وبدنيا خلال التدريبات و المباريات الرسمية .