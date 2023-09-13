2 مليار جنيه.. قرار جديد من المحكمة ضد صاحب مشروع ابني بيتك

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، خلال جلستي 4 و5 أكتوبر، معارضة محمود عبدالشافي وشقيقه على حبسهم ٣ سنوات لاتهامهم بجرائم النصب العقاري بما يجاوز 2 مليار جنيه، تحت مسمى مشروع "ابنى بيتك".



وطلب الادعاء المدني بمبلغ 260 ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت لأحد ضحايا عمليات النصب.



وكانت أصدرت المحكمة بالقضية 505 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة، حكما بحبس المتهم محمود عبد الشافي غيابيا ثلاث سنوات وتغريمه ٣٠٠ ألف جنيه، وظل هاربا إلى أن تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه مؤخرا.

قرار من النائب العام



وقد صدر ضده قرارا من النائب العام بتاريخ 21/4/2020 بالمنع من التصرف في جميع أمواله وعقاراته مع إخوته وذويه برقم 30 لسنة 2020 في القضية 1 لسنة 2020 حصر غسل أموال حلوان الكلية.