محافظ جنوب سيناء يقرر النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي

قرر محافظ جنوب سيناء خالد فوده ، النزول بسن القبول بالصف الاول الابتدائى من ست سنوات إلى خمس سنوات وستة أشهر وذلك استجابة لمطالب العديد من أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بالصف الأول الابتدائى، وللوصول إلي الكثافة المقررة وفقا للقانون.

وأوضح وكيل وزارة الترب والتعليم بالمحافظة محمد حامد عقل - فى بيان - أن القرار يهدف إلى استيعاب الأعداد المتقدمة للصف الاول الابتدائي ومواجهة انخفاض الكثافة الطلابية بعدد من المدارس بحنوب سيناء.

وأضاف عقل انه لا يجوز فتح فصول جديدة خاصة بصغار السن، كما لا يجوز أيضا تحويل التلاميذ صغار السن من المدارس التي تم تنسيقهم عليها إلا بعد اتمام الحلقة الابتدائية كما لا يجوز ايضا التحويل لمحافظات آخرى إلا في حالة نقل إقامة ولي الأمر لتلك المحافظة.

وأكد عقل أنه تم تشكيل لجنة بكل إدارة تعليمية لاستقبال ملفات صغار السن وترتيبهم تنازليا من الأكبر إلي الأصغر وتنسيقهم بالمدارس التي بها أماكن شاغرة مع مراعاة محل إقامة ولي الأمر قدر المستطاع.