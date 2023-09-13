رئيس مدينة الغردقة: نقل 16 مواطنا من منطقة زرزارة للإسكان البديل للعشوائيات

سلم رئيس مدينة الغردقة ياسر حماية اليوم الأربعاء 16 وحدة سكنية من الإسكان البديل للعشوائيات بمدينة الغردقة للمستحقين من منطقة زرزارة من أصحاب المنازل ذات الخطورة الداهمة، حيث تمت إزالة المنازل القديمة ونقل المواطنين إلى الإسكان البديل للعشوائيات بحى الروضة .

وذكر بيان صادر عن مجلس مدينة الغردقة اليوم أنه فى إطار توجيهات محافظ البحر الأحمر عمرو حنفى تمت إزالة 16 منزلا عشوائيا من المنازل ذات الخطورة الداهمة بمنطقة زرزارة ونقل المواطنين إلي حي الروضة كمرحلة أولي حيث يصل عدد المنازل إلى 28 منزلا سيتم نقل أصحاب هذة المنازل إلي حى الروضة وتم اليوم نقل 16 وتسليمهم العقود والوحدات الجديده بحي الروضة بعد إزالة المنازل القديمة .

ومن المقرر غدا أن يتم استكمال الباقي وعددهم 12 منزلا عشوائيا سيتم نقلهم إلي حي الروضة.

تجدر الإشارة إلى أن إجراءات التسليم شهدت حضور رئيس حى جنوب الغردقة محمد صلاح وسط فرحة كبيرة من المواطنين لنقلهم إلي الإسكان الجديد بحي الروضة بديلا عن منازلهم ذات الخطورة الداهمة بمنطقة زرزارة تنفيذا لتوجيهات المحافظ لتوفير وحدات سكنية آمنة وتوفير حياه كريمة للمواطنين .