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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل من جنايات الجيزة بشأن 5 متهمين تخلصوا من آخر بمنشأة القناطر

محكمة
محكمة

قرّرت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالخالق إبراهيم، وعضوية المستشارين عادل بديع لبيب، وياسر إبراهيم محمد، وأمانة سر صبحي عبد الحميد، وطلعت عبده، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 5 متهمين بإنهاء حياة شخص وسرقة سيارته، بسبب خلافات سابقة بينهما بمنطقة منشأة القناطر، لجلسة 22 أكتوبر المقبل، لورود تقرير الطب الشرعي.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 18416 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة منشأة القناطر، أن المتهمين "ح  .أ"، وشقيقه "حسين"، وأبناء عمومهما، "وائل .ع"، "ع  . ع"، وصديقهم "سعيد" بأنهم في يوم 22 يوليو 2017 تخلصوا عمداً وأنهوا حياة المجني عليه "س . ش" مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي ذلك وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة النارية، وتوجهوا إلي حيث تواجده وتربصوا له بالمكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده به وما أن ظفروا به حتى أطلقوا صوبه وابلاً من الأعيرة النارية حوزتهم قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته.

وتابعت التحقيقات أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخري الا وهي أنهم في ذات الزمان والمكان سرقوا السيارة المملوكة للمجني عليه بطريق الإكراه الواقع على المجني بأن استوقفوه حال سيره بها وأشهر في وجهه الأسلحة النارية، فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والإستيلاء علي السيارة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وذخائر مما تستخدم على السلاح النارى.

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