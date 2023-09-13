بداخله 6 أطنان سكر.. ضبط مصنع تعبئة وتغليف يعمل دون ترخيص بالإسكندرية

تمكنت حملة تموينية بنطاق إدارة تموين حي المنتزة بالاسكندرية من ضبط مصنع لتعبئة وتغليف السكر يعمل بدون ترخيص و بحيازته كمية من السكر بدون فواتير.

كانت إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن مدير الإدارة وتحت إشراف أحمد عبد الرحيم رئيس الرقابة قد قامت بشن حملة تموينية بنطاق الادارة، بتوجيهات من المهندس احمد ابراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية بتشديد الرقابة على مصانع تعبئة المواد الغذائية.

وتم التحفظ على كمية قدرها ٦ أطنان، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المخالفة للعرض على النيابة العامة.

