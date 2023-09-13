تحصين 46 ألف رأس ماشية من الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالأقصر

أعلن وكيل وزارة الطب البيطري بالأقصر الدكتور فتحي سلمي، أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها ضمن أعمال الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للعام الحالي بالمحافظة بلغ 46 ألفا و500 رأس.

وأوضح وكيل الوزارة -في بيان اليوم الأربعاء- أن إجمالي الأبقار المحصنة بلغ 20 ألف رأس، فيما بلغ إجمالي رؤوس الجاموس المحصنة 4 آلاف و300 رأس، بينما بلغ إجمالي أعداد الاغنام والماعز المحصنة 22 ألفا و200 رأس، مشيرا إلى أن عملية التحصين تمت باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية بكافة قرى ونجوع ومدن المحافظة ، فضلا عن تنفيذ أعمال التأمين على الماشية والترقيم والتسجيل للحيوانات المحصنة.

وأكد وكيل الوزارة استمر ار أعمال توعية مربيي وتجار الماشية بأهمية التحصينات الوقائية الدورية للحيوانات الخاصة بهم ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع من خلال الندوات الإرشادية التي تستهدف أيضا التعريف بأهمية التأمين على الماشية وأهمية ترقيم وتسجيل الحيوانات الخاصة بهم.