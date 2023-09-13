إعادة فتح محور 30 يونيو بالإسماعيلية عقب انقلاب سيارة نقل محملة بالزلط

تمكّن رجال مركز ومدينة أبوصوير بالإسماعيلية بالتعاون مع ادارة المرور من إعادة فتح الطريق عقب انقلاب سيارة نقل محملة بالزلط علي طريق محور 30 يونيو في نطاق مركز ومدينة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية.

وكان اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يفيد بورود بلاغ عن حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالزلط بمحور 30 يونيو بمدينة أبوصوير.

وبالعرض على اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، أمر بسرعة اتخاذ الاجراءات العاجلة وتنفيذ متطلبات السلامة العامة.

علي الفور تم فتح حارة مرورية مؤقتة للطريق لحين رفع السيارة والزلط بواسطة معدات وأفراد مركز ومدينة ابوصوير بالتنسيق مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وإدارة المرور وقسم الشرطة، وتم استكمال إزالة آثار الحادث وفتح الطريق بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.