نايمة على البيانو.. رانيا يوسف تثير الجدل عبر إنستجرام بسبب سعر الفستان|شاهد

نشرت النجمة رانيا يوسف صورًا جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنسجرام وذلك خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت رانيا يوسف بإطلالة مختلفة وصورًا غير تقليدية حيث التقطت الصور وهي تستلقى على البيانو أو نائمة علي ظهرها بفستان أزرق لامع بحمالة واحدة من تصميم فؤاد سركيس يبلغ سعره نحو 1.099 دولاراً أي ما يعادل 33,961.63 جنيه.

واختارت رانيا يوسف مجوهرات من Zoughaib لتكمل أناقة الفستان وتركت شعرها منسدلا على كتفيها مع ماكياج ناعم أبرز جمال ملامحها.

وانهالت التعليقات علي رانيا يوسف بسبب سعروتصميم الفستان الذي أثار الجدل بشكل كبير..

وإليكم الصور