محمد زكي : تسليم جثامين المصريين ضحايا إعصار ليبيا إلى ذويهم

أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة المصرية، أن مصر ترتبط تاريخيا بالاشقاء العرب بروابط الدين واللغة والدم .

وقال محمد زكي في كلمته أثناء تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى لـ القوات المسلحة، اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا،:" طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي تحركنا من اجل استلام وعودة جميع جثامين الضحايا المصريين من ليبيا".

وأضاف محمد زكي :" تم تسليم جثامين الضحايا المصريين جراء الإعصار في ليبيا إلى ذويهم امس بالتعاون مع وزارة الصحة والداخلية ".

وأضاف محمد زكي :" الإعصار المدمر خلف وراءه العديد من الضحايا وتسبب في حالة من الحزن العارم في كافة المدن الليبية".

وتابع محمد زكي :" منذ اللحظة الأولى للكارثة وجه الرئيس السيسي بسرعة تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة للشعب الليبي وسارعت كافة أجهزة الدولة المصرية لتقديم يد العون والمساعدة لليبيين ".