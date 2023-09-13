جثامين تحت الأنقاض.. توجيه من الرئيس السيسي لفرق الإنقاذ المتجهة لليبيا

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التعازي إلى الأشقاء في ليبيا والمغرب جراء الإعصار والزلزال.

ووجه الرئيس السيسي في كلمته أثناء تفقد اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا، الشكر للقوات المسلحة والمؤسسات المصرية على مجهودات دعم الأشقاء في ليبيا والمغرب.

وقال الرئيس السيسي:" أتصور أن أطقم الإنقاذ الخاصة بنا تكون متوقعة تواجد جثامين مازالت تحت الإنقاض وعلى أطقم الإنقاذ الخاصة بنا مراعاة احتمالية تواجد جثامين تحت الأنقاض".

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإقامة معسكرات إيواء بالمنطقة الغربية العسكرية للمتضررين من أشقائنا الليبيين الذين فقدوا ديارهم .

كما وجه الرئيس القوات والعناصر المتجهة لليبيا ببذل أقصى جهد للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية.