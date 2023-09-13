ختام أعمال الدورات التدريبية للعاملين بوحدات الكلى بالدقهلية

نظم قطاع الطب العلاجي بالوزارة بالدقهلية بالتعاون مع ادارة الكلي بالمديرية وبإشراف الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي عدد من الدورات التدريبية المكثفة للعاملين بوحدات الكلي من الاطباء والتمريض باشراف دكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة

وقال الدكتور أحمد البيلى مدير إدارة الكلى أن الدورات استمرت علي مدار 3 أيام واستهدفت تدريب الفئات الملحقة حديثاً بالعمل فى وحدات الكلي من اطباء وتمريض إلى جانب اساسيات العمل الفني والاداري بوحدات الكلي

وتضمنت الدورات تعلم المهارات الخاصة والنادرة مثل التعامل مع قساطر الغسيل الكلوي و اعمال الغسيل البريتوني وكذلك الاستعداد لمنظومة الميكنة الجديدة المهزمع تطبيقها فى وحدات الكلي للعمل بها خلال المرحلة المقبل.