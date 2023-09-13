محمد العقبي: المصريون يمتلكون 180 مليون حساب على مواقع التواصل الاجتماعي

خلال المنتدى الدولي للاتصال الحكومي..

شارك الدكتور محمد العقبي، المستشار الإعلامي المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الثانية عشرة بإمارة الشارقة، لبحث دور استخدام الحسابات الرسمية للمؤسسات الحكومية علي منصات التواصل الاجتماعي في التعامل مع الأزمات الإعلامية.

واستعرض “العقبي”، خلال جلسة عقدتها منصة “باحثون” التابعة الذراع البحثي للمنتدى الدولي للاتصال الحكومى، أهم ملامح التواجد المصري علي منصات التواصل الاجتماعي حيث وصل عدد حسابات المصريين حوالي 180 مليون حساب علي جميع المنصات يملكها حوالي ٥٠ مليون مواطن واستعرض كذلك عدد من الحسابات الحكومية علي منصات التواصل الاجتماعي من خلال تحليل مضمون لحسابات عشرة وزارات بالحكومة المصرية وإجراء مقابلات متعمقة مع المسؤولين الإعلاميين بهذه الوزارات حول استخدام المنصات المختلفة في التعامل مع الأزمات وأهم الاستراتيجيات المستخدمة في التعامل مع الأزمات .

واظهرت نتائج البحث زيادة الدور الذي تلعبة حسابات المؤسسات الحكومية علي منصات التواصل الاجتماعى في إدارة الأزمات الإعلامية وأنها أصبحت أكثر ملائمة للتعامل مع الازمات المستحدثة كما أظهرت النتائج أن الفيس بوك وتويتر الأكثر استخداما في التعامل مع الأزمات من خلال الوزارات المختلفة كما أظهرت النتائج ضرورة التكامل ببن الرسائل الصادرة عن المؤسسات الحكومية عبر الوسائل التقليدية وتلك المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي.

تكريم الدكتور محمد العقبي

كما كرم المنتدي الدكتور محمد العقبي علي مساهمته البحثية ضمن أهم المشاركين بالمنتدي من الرموز الاعلامية والباحثين من اكثر من ١٠ دول حول العالم.