الجزائر تعلن تلقي ردود فعل مشجعة بشأن مبادرتها لتسوية أزمة النيجر

قال وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، اليوم الأربعاء، إن بلاده تلقت ردود فعل مشجعة على مبادرة الرئيس عبد المجيد تبون لتسوية الأزمة في النيجر.

وقالت الخارجية الجزائرية، في بيان، إن عطاف تلقى مكالمة هاتفية من نظيره الإيطالي، أنطونيو تاجاني، تناولت الوضع في منطقة الساحل وأبلغه خلالها بردود الفعل المشجعة التي لا زالت تتلقاها مبادرة تبون من أجل تسوية سياسية للأزمة في النيجر.

وأضاف البيان: "جدد الوزير الإيطالي دعم بلاده لإيجاد حل سياسي لهذه الأزمة”.

وأوضح البيان أن “الوضع المتدهور في مالي كان في صلب محادثات الوزيرين، حيث تطابقت وجهات نظرهما حول ضرورة العودة السريعة لتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في باماكو المنبثق عن مسار الجزائر".

وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس الأمة الجزائري، صالح قوجيل أن بلاده لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية ولا تتدخل في شؤون غيرها من الدول، مشيرا إلى أن مبادرة الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، لحل الأزمة في النيجر ترتكز على رفض التدخل الأجنبي.

كما جدد رئيس مجلس الأمة "تمسك الجزائر بمبدأ عدم السماح بالتدخل في شؤونها الداخلية وهو نفس الأسلوب الذي انتهجته للخروج من أزمة الإرهاب في التسعينات والتي طوى الشعب صفحتها من خلال الاستفتاء على المصالحة الوطنية".