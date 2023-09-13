الزراعة: لا مساس بالأشجار النادرة داخل حديقة الأسماك.. فيديو

نفى محمد القرش معاون وزير الزراعة، ما تردد من شائعات حول قطاع أشجار ونباتات نادرة داخل حديقة الأسماك بمنطقة الزمالك.

وقال محمد القرش في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم "المذاع على قناة " دي إم سي"، :" الدولة حريصة على تطوير حديقة الأسماك ".

وأضاف محمد القرش:" لا يمكن المساس بالأشجار النادرة داخل حديقة الأسماك ، وما يحدث عمليات تهذيب للأشجار كي تظهر بالشكل اللائق".

وتابع محمد القرش:" يتم العمل على تهذيب الأشجار النادرة بطريقة علمية داخل حديقة الأسماك ".

وأكمل محمد القرش:" يتم العمل على تطوير حديقة الأورمان ويتم التنسيق مع الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من عملية التطوير".