عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزراعة: لا مساس بالأشجار النادرة داخل حديقة الأسماك.. فيديو

حديقة الأسماك
حديقة الأسماك

نفى محمد القرش معاون وزير الزراعة، ما تردد من شائعات حول قطاع أشجار ونباتات نادرة داخل حديقة الأسماك بمنطقة الزمالك.

 

ضمن مبادرة 100 مليون شجرة.. استمرار زراعة نباتات مثمرة وأخرى للزينة بالمنيا

إعلامي الوزراء: لا يمكن المساس بالنباتات والأشجار النادرة في حديقة الأسماك بالزمالك

وقال محمد القرش في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم "المذاع على قناة " دي إم سي"، :"  الدولة حريصة على تطوير حديقة الأسماك ".

 

 وأضاف محمد القرش:" لا يمكن المساس بالأشجار النادرة داخل حديقة الأسماك ، وما يحدث عمليات تهذيب للأشجار كي تظهر بالشكل اللائق".

 

وتابع محمد القرش:" يتم العمل على تهذيب الأشجار النادرة  بطريقة علمية داخل حديقة الأسماك ".

 

وأكمل محمد القرش:" يتم العمل على تطوير حديقة الأورمان ويتم التنسيق مع الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من عملية التطوير".

الزراعة الأشجار حديقة الأسماك أشجار نادرة اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال شديد الخطورة .. تحذير عاجل من العالم الهولندي إلى 3 دول

400 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة بأسعار الذهب وعيار 21 قبل قرار الحكومة المرتقب

الشرقية للدخان تعلن الأسعار الرسمية للسجائر في المحلات

بعد أزمة بي إن سبورت والكاف| ما القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر؟

الجرام بـ1460| هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة الجنيه الآن

مفاجأة .. المستحقات المالية واتفاق لبيب وراء أزمة غياب زيزو عن الزمالك

السوبر الإفريقي.. صدمة عنيفة لبعثة الأهلي عقب الوصول للطائف لمواجهة اتحاد العاصمة

مغلوب على أمري ومش مرتاح| فيتوريا يكشف المستور مع المنتخب.. ونجم الأهلي "خط أحمر" بتونس

ترشيحاتنا

دراسة حالة.. أول تحرك برلماني بشأن أسر الضحايا المصريين بفيضانات ليبيا

طفرة النمو تتلاشى.. صندوق النقد الدولي يعلن انخفاض نسبة الدين العالمي

اخلوا المكان.. هزة ارتدادية تضرب المغرب من جديد ونداء عاجل للسكان

سوريا.. تصفية 3 من عناصر حزب الله في غارات إسرائيلية

الزراعة: لا مساس بالأشجار النادرة داخل حديقة الأسماك.. فيديو

خالد الجندي: هؤلاء لا يعرفون قيمة نعمة الوطن.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جميع الأنواع.. خبير تغذية يكشف عن فوائد حلوى المولد النبوي

نايمة على البيانو.. رانيا يوسف تثير الجدل عبر إنستجرام بسبب سعر الفستان|شاهد

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. وصول المساعدات المصرية لقاعدة الأبرق الجوية الليبية

حاملة مروحيات ومستشفى متنقل.. السيسي يرسل الميسترال لليبيا لمواجهة كارثة إعصار دانيال

فيديو

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. وصول المساعدات المصرية لقاعدة الأبرق الجوية الليبية

حاملة مروحيات ومستشفى متنقل.. السيسي يرسل الميسترال لليبيا لمواجهة كارثة إعصار دانيال

القضاء على بؤرة إرهابية في أحد تدريبات النجم الساطع 2023

إلهام شاهين تقع فى حب أحمد فهمى.. شاهد برومو مسلسل ألفريدو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ