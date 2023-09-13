انسحاب منافسة أنس جابر من بطولة وادي الحجارة للتنس

أعلنت إيجا شفيونتيك المصنفة الثانية عالميا اليوم الأربعاء انسحابها من بطولة وادي الحجارة للتنس ذات الألف نقطة لتحافظ على لياقتها حتى نهاية الموسم.



وخسرت اللاعبة البولندية البالغ عمرها 22 عاما أمام إيلينا أوستابنكو في الدور الرابع ببطولة أمريكا المفتوحة الأسبوع الماضي، لتفقد صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات لصالح أرينا سبالينكا لاعبة روسيا البيضاء.



وقالت شفيونتيك إنها بحاجة لإعادة ترتيب الأوراق بعدما فقدت صدارة التصنيف التي اعتلتها لمدة 75 أسبوعا.



وأوضحت شفيونتيك عبر منصة (إكس): "للأسف أنا بحاجة للانسحاب من بطولة وادي الحجارة بسبب تغيير في الجدول".



وأضافت: "أحتاج للاستماع إلى جسدي والموسم محتدم جدا، اللعب حتى النهاية بصحة جيدة والتخطيط بحكمة حتى لا نكون معرضين لخطر الإصابة يأتي على رأس أولوياتنا".



واختتمت بطلة فرنسا المفتوحة إنها ستعود للمنافسات في طوكيو في مطلع الشهر المقبل.

وتشارك في بطولة وادي الحجارة بالمكسيك، التي تقام بين 17 و23 سبتمبر بطلة أمريكا المفتوحة وجيسيكا بيجولا حاملة اللقب وماريا ساكاري وصيفة بطلة 2022 وأنس جابر.