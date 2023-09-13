وكيل أوقاف الإسكندرية يناقش سبل تكثيف الأنشطة الدعوية بالثغر

بحث وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية الشيخ سلامة عبدالرازق، مع أئمة أوقاف شرق ووسط ومحرم بك، تكثيف الأنشطة الدعوية بالمحافظة، وذلك بحضور الشيخ حاتم ابو بكر سالم مدير إدارة شرق والشيخ محمد أبو زيد مدير إدارة وسط وفضيلة الشيخ عبد الوهاب دويدار مدير إدارة محرم بك.

وأكد عبدالرازق أن المساجد أصبحت شعلة من الأنشطة الدعوية وأن البرامج متنوعة تخدم جميع فئات المجتمع ما بين دروس منهجية وأسابيع ثقافية ومقارئ للجمهور وأمسيات ثقافية وغيرها، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأشار إلى أنه ينبغي على الإمام أن يؤدي الدور المنوط به على أكمل وجه لأنه مسؤول أمام الله عزوجل عن تبليغ دعوة الله بالحكمة والموعظة الحسنة، كما ينبغي عليه أن يطور من نفسه وأن يطلع على ما هو جديد وأن يغزو بفكره الوسطي المستنير عالم الفضاء الالكترونى ولا عذر لنا أمام الله إن تركنا الساحة ولم نقدم شيئا لديننا ووطننا ونؤكد أنه لا مكان بيننا لمهمل أو كسول.

في سياق متصل، ألقى وكيل الوزارة محاضرة دينية بمركز النيل للإعلام حول موضوع (تعزيز التماسك الأسري)، حيث أن الاسرة هي أعظم وأهم مؤسسة في الدنيا هي لبنة البناء في جدار المجتمع وليس من الممكن أن تقوم قائمة أية حضارة دون تماسك الأسرة.