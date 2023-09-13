عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضابط مخابرات أمريكي يحذر أوكرانيا من كارثة وشيكة

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن القوات المسلحة الأوكرانية غير قادرة علي مواجهة الأسلحة والمعدات الروسية على خط المواجهة.

وأشار إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية أظهرت أنها غير قادرة على الصمود أمام المروحيات الروسية والصواريخ المضادة للدبابات، ولهذا السبب لا تزال عالقة خارج خط الدفاع الأول، حيث يتم تدميرها".

وأوضح أن “القوات الأوكرانية لا تملك أي من القدرات اللازمة لشن عمليات عسكرية ناجحة، ومن بين هذه القدرات: قمع قدرة العدو على الحفاظ على الفعالية القتالية في ساحة المعركة، واستخدام الخدمات اللوجستية وتنفيذ مناورات ناجحة”.

مفاجأة.. البيت الأبيض يتجاهل تقارير المخابرات الأمريكية غير الملائمة بشأن أوكرانيا

اعتراف أمريكي.. الغرب يستعد للتخلي عن أوكرانيا

وأضاف أن “القوات المسلحة الأوكرانية أثبتت أنها قادرة على جمع عشرات الآلاف من الأشخاص، ومنحهم آلاف القطع من المعدات، ونتيجة لذلك لا تحقق شيئًا عمليًا، ناهيك عن آلاف الضحايا بين الأفراد”.

وقال ريتر: "من سيفوز يا زيلينسكي؟.. سوف يستغرق الأمر عشرين عامًا فقط للوصول إلى ميليتوبول، لكنك لن تتمكن أبدًا من تحقيق ذلك، لأنه سينفد منك الناس عاجلاً".

القوات المسلحة الأوكرانية ميليتوبول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البيئة تغلق أحد شؤاطئ دهب بعد تعرض سيدة مصرية لهجوم قرش

زلزال شديد الخطورة .. تحذير عاجل من العالم الهولندي إلى 3 دول

بعد أزمة بي إن سبورت والكاف| ما القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر؟

صدمة بسبب إمام عاشور| بروفيسور نمساوي يكشف 11 مفاجأة عن إصابات لاعبي الأهلي.. موقف "أكرم" و"كريم"

السوبر الإفريقي.. صدمة عنيفة لبعثة الأهلي عقب الوصول للطائف لمواجهة اتحاد العاصمة

مفاجأة .. المستحقات المالية واتفاق لبيب وراء أزمة غياب زيزو عن الزمالك

اخلوا المكان.. هزة ارتدادية تضرب المغرب من جديد ونداء عاجل للسكان

آلاف الضحايا والمفقودين في ليبيا .. الأرصاد تعلن إنتهاء العاصفة دانيال

موضوعات متعلقة

يملك 20 مليون جنيه إسترليني.. خبير بريطاني يكشف سبب رفض صلاح للانتقال للسعودية

فشل كامل.. الغرب يسقط في فخ خطير بسبب روسيا

من أول يوم بمنصبه.. الكونجرس يكشف تفاصيل عزل بايدن

لأول مرة.. ماسك يكشف سبب عدم تشغيل "ستارلينك" في شبه جزيرة القرم

طفرة النمو تتلاشى.. صندوق النقد الدولي يعلن انخفاض نسبة الدين العالمي

الجزائر تعلن تلقي ردود فعل مشجعة بشأن مبادرتها لتسوية أزمة النيجر

مفاجأة.. البيت الأبيض يتجاهل تقارير المخابرات الأمريكية غير الملائمة بشأن أوكرانيا

بعد حريق الغابات المميت.. غضب واسع في هاواي بسبب إجراءات الإدارة الأمريكية

ترشيحاتنا

تنسيق الدبلومات الفنية 2023… مؤشرات كليات التعليم الصناعي

الجيش الليبي: مصر تدعمنا بقوافل برية بمستلزمات لإعادة تأهيل الطرق الرئيسية والفرعية

شاهد.. فيديوهات وصور توثق العدوان الإسرائيلي على ريف طرطوس بسوريا

إخلاء المناطق المنكوبة.. نداء عاجل من المركز الليبي لمكافحة الأمراض للمواطنين

المولد النبوي 2023..هل المديح والإطعام في هذه الذكرى بدعة مذمومة؟ 5ضوابط يُغفل عنها

البيئة: رفع حالة الاستعداد بمحميات جنوب سيناء بعد تعرض مواطنة لهجوم سمكة قرش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الخل مع الماء؟

هيئة الدواء تفجر مفاجأة عن حمض الفوليك في الشامبو لتطويل الشعر ومنع الشيب

الفرق بين البصل الأحمر والأبيض .. وأيهما افضل

الملبن الملون وعرائس المولد.. خبير تغذية يكشف كوارث بسبب تناولها| احذر

فيديو

زلزال المغرب.. العالم الهولندي يحذر من كارثة مدمرة وتسونامي خلال أيام «فيديوجراف»

إعصار دانيال مكمل طريقه.. مشاهد مرعبة للسيول تقتحم المنازل وسقوط العشرات بغزة.. فيديوجراف

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. وصول المساعدات المصرية لقاعدة الأبرق الجوية الليبية

حاملة مروحيات ومستشفى متنقل.. السيسي يرسل الميسترال لليبيا لمواجهة كارثة إعصار دانيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ