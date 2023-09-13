ضابط مخابرات أمريكي يحذر أوكرانيا من كارثة وشيكة

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن القوات المسلحة الأوكرانية غير قادرة علي مواجهة الأسلحة والمعدات الروسية على خط المواجهة.

وأشار إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية أظهرت أنها غير قادرة على الصمود أمام المروحيات الروسية والصواريخ المضادة للدبابات، ولهذا السبب لا تزال عالقة خارج خط الدفاع الأول، حيث يتم تدميرها".

وأوضح أن “القوات الأوكرانية لا تملك أي من القدرات اللازمة لشن عمليات عسكرية ناجحة، ومن بين هذه القدرات: قمع قدرة العدو على الحفاظ على الفعالية القتالية في ساحة المعركة، واستخدام الخدمات اللوجستية وتنفيذ مناورات ناجحة”.

وأضاف أن “القوات المسلحة الأوكرانية أثبتت أنها قادرة على جمع عشرات الآلاف من الأشخاص، ومنحهم آلاف القطع من المعدات، ونتيجة لذلك لا تحقق شيئًا عمليًا، ناهيك عن آلاف الضحايا بين الأفراد”.

وقال ريتر: "من سيفوز يا زيلينسكي؟.. سوف يستغرق الأمر عشرين عامًا فقط للوصول إلى ميليتوبول، لكنك لن تتمكن أبدًا من تحقيق ذلك، لأنه سينفد منك الناس عاجلاً".