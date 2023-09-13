مرشح رئاسي أمريكي يخطط لإلغاء مكتب التحقيقات الفيدرالي حال فوزه بالانتخابات

قال المرشح الرئاسي الأمريكي، فيفيك راماسوامي، اليوم الأربعاء، إنه ينوي إلغاء مكتب التحقيقات الفيدرالي إذا فاز في الانتخابات الرئاسية في عام 2024.

وحسب موقع “سيمافور” الأمريكي، قال راماسوامي، إنه يخطط لإلغاء مكتب التحقيقات الفيدرالي إذا فاز في الانتخابات الرئاسية في عام 2024.

وأضاف أنه يعتزم إلغاء مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، ووزارة التعليم الأمريكية، ولجنة التنظيم النووي، وكذلك خدمة التغذية وعلم التغذية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية.

وفي وقت سابق، قال راماسوامي، إن أمريكا تستفز روسيا للدخول في صراع نووي من خلال التدخل في شئون أوكرانيا.

وأضاف راماسوامي، في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية: "ليس لدينا أي فكرة إلى متى ستتسامح روسيا مع ذلك.. أنا واثق من أن أمريكا، من خلال تصرفاتها في أوكرانيا، تستفز روسيا وتدفعها إلى صراع خطير”.

وأشار المرشح الرئاسي الأمريكي، إلى أن الحكومة يجب أن تدافع عن المصالح الأمريكية من خلال منع حرب عالمية ثالثة.