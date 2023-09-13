منتخب مصر للكرة الطائرة يفوز بالشوط الأول على الجزائر فى النهائى الأفريقى

حقق منتخب مصر لكرة الطائرة الفوز بالشوط الاول بنتيجة 25-22 على الجزائر وذلك فى حضور عدد كبير من الجماهير الذين توافدوا إلى صالة ٢ بإستاد القاهرة لمؤازرة منتخب رجال الطائرة أمام الجزائر فى نهائى البطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر و تختتم اليوم .

و يسعى منتخب رجال الطائرة إلى حصد اللقب الغائب منذ 8 سنوات على أرضه ووسط جماهيره ، بعدما تأهل منتخب إلى النهائى بالفوز على الكاميرون بنتيجة 3 / 1 أول أمس الإثنين ، بينما تاهل منتخب الجزائر بالفوز على نظيره الليبى بنتيجة 3 / 2 .

ونجح منتخب الطائرة فى التأهل لنصف النهائى بعد الفوز على المغرب بنتيجة 3/0 مساء السبت فى دور الثمانية، بعد تحقيق الفوز على كينيا 3/0 فى دور الـ16 مساء الجمعة.

وتأهل المنتخب المصري إلى دور الـ16 بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى، حيث قد تلقى الهزيمة من نظيره الجزائري بنتيجة 3-0 في الجولة الثانية، بعدما حقق الفوز على منتخب بوروندي بنتيجة 3-0 في الجولة الأولى.

وتضم قائمة الفراعنة كلا من: "أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفى وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد".

ويترأس البعثة في البطولة تامر بيبرس عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويقود المنتخب فنيًا الإيطالي فلافيو جيونيلي، وحسن الحصرى المدرب العام، ومحمد بخيت المدرب المساعد، ومحمد معوض مدير المنتخب، وأحمد سعيد محلل تقني، وروجيريو أفيلار جيديس مخطط أحمال، سامح ظلام علاج طبيعي، وعلى زكي المدير الإداري.