خبير علاقات: الإنسان عندما يفقد وعيه يتصرف بشكل حيواني ويخرج من إنسانيته

قال عبد الرحمن عبد الله، خبير بناء العلاقات الواعية، إن الإنسان ليس عبارة عن أفعال وتصرفات وجسم فقط، بل بجانب ذلك هناك (غرائز، أفكار، مشاعر ،نفس وروح)، مشيرًا إلى أن العلاقات الواعية تأتي من إنسان يعي هذه الأمور جيدًا.

وأضاف "عبد الله"، خلال حواره ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية "dmc"، أن أغلب الأفراد لديهم وعي بأجسامهم وتصرفاتهم، والبعض الآخر يعي غرائزه، ونادرًا من يعي أفكاره، والأقل هو من يعي بأنفسهم، والأكثر قلة هو من يعي بروحه، مشيرًا إلى أن الإنسان عندما يعي أن أفعاله مرتبطة بأسباب داخلية وبمشاعره وأفكاره، فهذا يؤدي إلى بناء حياته بوعي.

وأوضح “عبدالله”، أن معظم الناس تعيش بلا وعي، وتركز على التصرفات فقط، ولا تعرف سبب هذه التصرفات من أفكار ومشاعر، لافتا إلى أن الإنسان قد ينفعل عندما يحدث شيء مفاجئ، وقد ينسحب من الموقف، وقد يتجمد عند هذا الموقف ولا يستطيع أن يتخذ الموقف اللازم، معقبًا: "الـ3 ردود أفعال معناهم إن الإنسان فقد قدرته على الاتصال بعقله وروحه ونفسه، لكي يتصرف بشكل سليم".

ونوه، إلى إن الإنسان عندما يتصل بنفسه وروحه يكون قادرا على التصرف بشكل سليم، بدلاً من التهور أو الهروب من مواجهة المشاكل، أو اتخاذ رد فعل متجمد تجاه الموقف.

يظهر أسوأ ما فيه في هذه الحالة

وأشار، إلى أن الإنسان عندما يفقد وعيه يتصرف بشكل حيواني، ويفقد إنسانيته، ويظهر أسوأ ما فيه، مشيرًا إلى أن ابن سينا يتحدث عن أن الإنسان الذي يعمل على الاتصال بنفسه أشبه بالحيوان، مشددًا على ضرورة التفكير بهدوء والبحث عن حلول، وهذه الأمور غير متوفرة لدى الحيوان.

وتابع، أن الإنسان قد يرتاح لشخص ما دون الآخر، بسبب وجود جانب خفي في الإنسان، وفي هذه الحالة يتدعي الإنسان بأن أي شيء يحدث بسبب القدر وخلافه.

