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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. فيديوهات وصور توثق العدوان الإسرائيلي على ريف طرطوس بسوريا

أرشيفية
أرشيفية

نشر نشطاء سوريون على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، اليوم الأربعاء، صورا وفيديوهات للعدوان الإسرائيلي على ريف طرطوس الجنوبي.

 

وفي وقت سابق من اليوم، أبرزت وكالة الأنباء السورية سانا تصريحات مصدر عسكري بأن  عسكريين استشهدا وأصيب ستة آخرون بجروح جراء عدوان إسرائيلي على بعض مواقع الدفاع الجوي في ريف طرطوس.

وأوضح  مصدر عسكري في تصريح لوكالة سانا أنه في تمام الساعة : 17.22 من بعد ظهر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط، مستهدفاً بعض مواقع دفاعنا الجوي في طرطوس.

وأشار المصدر الي إن العدوان أدى إلى استشهاد عسكريين اثنين وإصابة ستة آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

ريف طرطوس

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