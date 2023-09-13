ليس مصابا.. أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن استبعاد زيزو من قائمة الزمالك

أعلن أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، سبب استبعاد زيزو من قائمة مباراة الزمالك وارتا.

وكتب أحمد حسن، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك، "خاص.. زيزو ليس مصابا، وأزمة المستحقات كلمة السر في استبعاده من مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي".

وكانت الأزمات المالية بدأت تضرب نادي الزمالك مجددا عبر أزمة كبرى بطلها أحمد زيزو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم الذي غاب عن رحلة السفر إلى جيبوتي لملاقاة أرتا سولار في ذهاب دور الـ 32 من عمر كأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2023-2024.

وأكد مصدر مقرب من زيزو، أن سبب غياب اللاعب عن رحلة الزمالك ولقاء أرتا سولار غضبه العارم من عدم تفعيل الاتفاق الودي الذي جمعه في وقت سابق مع حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة السابق والمرشح لرئاسة النادي في الانتخابات المقبلة .