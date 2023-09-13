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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر يتوج ببطولة إفريقيا للطائرة بعد الفوز على الجزائر

صدى البلد

 

توج  منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة بلقب البطولة الأفريقية فى النسخة التى إختتمت بمصر بالفوز على الجزائر بنتيجة 3/1 للعودة للزعامة الأفريقية بعد غياب 8 سنوات .

وجاءت نتائج الأشواط كالتالى :( 25/22)،( 25/18)،(25/20 ), (25/22).

و نجح منتخب رجال الطائرة فى حصد اللقب الغائب منذ 8 سنوات على أرضه ووسط جماهيره ، خاصة أن قوة المنتخب باتت تصاعديا مع الدخول فى فورمة المباريات .

تأهل منتخب الطائرة إلى النهائى بالفوز على الكاميرون بنتيجة 3 / 1 أول أمس الإثنين ، بينما تاهل منتخب الجزائر بالفوز على نظيره الليبى بنتيجة 3 / 2 .

ونجح منتخب الطائرة فى التأهل لنصف النهائى بعد الفوز على المغرب بنتيجة 3/0 مساء السبت فى دور الثمانية، بعد تحقيق الفوز على كينيا 3/0 فى دور الـ16 مساء الجمعة.

وتأهل المنتخب المصري إلى دور الـ16 بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى، حيث قد تلقى الهزيمة من نظيره الجزائري بنتيجة 3-0 في الجولة الثانية، بعدما حقق الفوز على منتخب بوروندي بنتيجة 3-0 في الجولة الأولى.

وتضم قائمة الفراعنة كلا من: "أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفى وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد".

ويقود المنتخب فنيًا الإيطالي فلافيو جيونيلي، وحسن الحصرى المدرب العام، ومحمد بخيت المدرب المساعد، ومحمد معوض مدير المنتخب، وأحمد سعيد محلل تقني، وروجيريو أفيلار جيديس مخطط أحمال، سامح ظلام علاج طبيعي، وعلى زكي المدير الإداري.

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