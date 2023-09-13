قالت صحيفة “نوفي ستاندرد” الصربية، إن أمريكا، التي تعمل ضد مصالحها في أوكرانيا، تساعد روسيا على بناء تحالف بديل في العالم.

وحسب الصحيفة الصربية، قال زعيم حزب "المنتدى الهولندي من أجل الديمقراطية"، تيري بودي، إن “الإمبراطورية الأمريكية تعمل على تسريع انهيار الهيمنة الأمريكية في العالم، والصراع المسلح في أوكرانيا هو خير مثال على ذلك. هذا الصراع ليس في مصلحة أمريكا، وليس في مصلحة أوروبا".

وأضاف: "في مصلحة الأوكرانيين. بعد كل شيء، يموت الآلاف من المواطنين الأوكرانيين هناك كل يوم. الوضع يساعد روسيا على تشكيل اتحاد بديل في العالم. بشكل عام، إنه غبي للغاية".

وأوضح أن الإمبراطورية الأمريكية التي تشكلت بعد عام 1945، فقدت طريقها الحقيقي وفقدت كل خطوطها التوجيهية.

وأكد بودي، أنه بسبب هذا فإن الولايات المتحدة تعمل ضد نفسها وتسرع من انهيار الهيمنة الأمريكية في العالم.